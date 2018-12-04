carmedya.com – Honda, HR-V Sport modelini otomobil severlerin beğenisine sunuyor. Model hem tasarım hem de performans konusunda iddialı olacak.Performansı Civic"tenAvrupa pazarı için üretilecek olan model 179 HP güç ve 240 nm tork değerine sahip olacak. İster manuel istenirse CVT şanzıman ile kombine edilecek. CVT şanzıman ile kombine edilen model tork değeri olarak 220 Nm seviyesinde bir güç sunacak.Tasarımda sportifOtomobilin tasarımı da yeteri kadar güçlü. Ön splitter ve yan etekler modeli daha da iddialı hale getirmiş. Buna ek olarak çamurluk kenarlarında da farklı çıtalar kullanılmış. Bunun yanında 18 inç jantlar da otomobilin daha sportif görünmesini sağlamış. İçeride ise siyah ve vişne çürüğü renk kombinasyonu kullanılmış. Aynı kombinasyon koltuklara da uygulanmış.The post Honda HR-V Sport geliyor appeared first on Carmedya.