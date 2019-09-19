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Honda Jazz Avrupa'da sadece hibrid versiyonla satılacak

CARMEDYA.COM – 2020 yılından itibaren yenilenen Jazz modelinin benzinli versiyon, Avrupa’da yerini hibrid versiyonuna bırakacak.  Yeni Jazz, CR-V’deki gibi dual motor i-MMD teknolojisiyle gelecek ancak 2.0 litrelik motor yerine Jazz’da 1.5 litrelik motor yer alacak. Lityum iyon batarya ve elektrik jeneratörüne sahip hibrid sistem sayesinde aracın, Avrupa Birliği’nin 2020-2021 yılları için öngördüğü 99 g/km emisyon...The post Honda Jazz Avrupa’da sadece hibrid versiyonla satılacak appeared first on Carmedya.

19.09.2019 11:54Honda Jazz Avrupa'da sadece hibrid versiyonla satılacak
CARMEDYA.COM - 2020 yılından itibaren yenilenen Jazz modelinin benzinli versiyon, Avrupa'da yerini hibrid versiyonuna bırakacak.



Yeni Jazz, CR-V'deki gibi dual motor i-MMD teknolojisiyle gelecek ancak 2.0 litrelik motor yerine Jazz'da 1.5 litrelik motor yer alacak.

Lityum iyon batarya ve elektrik jeneratörüne sahip hibrid sistem sayesinde aracın, Avrupa Birliği'nin 2020-2021 yılları için öngördüğü 99 g/km emisyon salımı oranına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Honda, elektrikli araç konusundaki çalışmalarının somut bir örneği olarak Frankfurt Otomobl Fuarı'nda Honda e'yi tanıtmıştı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Yeni Jazz, yerini alacağı modele benzemeyecek ve hibrid versiyon nedeniyle daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.

Honda'nın Jazz modeli satışları yılın ilk yarısında Avrupa Birliği'nde yüzde 20 düşmüştü. Hibrid rakiplerin satış grafiğinin yükselmesinin markanın yeni stratejisinde oldukça etkili.

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Avrupa Birliği, Avrupa, Honda, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

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