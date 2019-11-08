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Honda Motosiklet Türkiye, yılın "en cool" motosiklet markası seçildi

Cool Markalar Araştırması'nın sonuçlarına göre, motosiklet kategorisinde yılın "en cool" markası Honda Motosiklet Türkiye oldu.

08.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:50 Honda Motosiklet Türkiye, yılın
Cool Markalar Araştırması'nın sonuçlarına göre, motosiklet kategorisinde yılın "en cool" markası oldu.

Honda açıklamasına göre, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle 2015 yılından bu yana halk jürisinin seçimi ile gerçekleştirilen Cool Markalar Araştırması'nın sonuçları düzenlenen bir törende açıklandı.

Cool Markalar Araştırması, temmuz- ağustos döneminde Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye'nin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmada, Türkiye'yi temsilen 12 bölgeden 18-54 yaş arası kadın ve erkek bin kişi, "en cool" buldukları markaları öncelikle kategori belirtmeksizin, sonrasında ise belirlenmiş her bir kategoride herhangi bir cevap seçeneğini işaretlemeksizin açık şekilde yazarak belirtti.

Müşterileri deneyimlerini ve geri bildirimlerini ön planda tutarak kaliteli ve çözüm odaklı hizmetler sunmayı hedefleyen Honda Motosiklet Türkiye, rakiplerini geride bırakarak halk jürisi tarafından "en cool" markalar arasında kendi kategorisinde ilk sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

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