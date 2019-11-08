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Honda motosikletlerde kredi kampanyası

Honda’nın Scooter, Naked ve Adventure segmentinde yer alan motosiklet modellerinde Kasım ayına özel kredi kampanyası başladı.

08.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:13 Honda motosikletlerde kredi kampanyası
'nın Scooter, Naked ve Adventure segmentinde yer alan motosiklet modellerinde Kasım ayına özel kredi kampanyası başladı.



Markanın Scooter segmentinde yer alan PCX125 modeli için Kasım ayı boyunca yüzde 0,59 faiz oranı ile 24 ay vadeli 11 bin TL kredi kullanım imkanı ve aylık 499 TL'den başlayan taksit avantajı sağlanıyor.

Kasım ayında Honda'nın maksi Scooter segmentindeki temsilcisi Forza250 modeline, Naked segmentinin teknolojik özellikleri ile dikkat çeken CB250R modeline ve Adventure segmentinde büyük yakıt deposu geniş bir menzil sağlayan CRF250 Rally modeline sahip olmak isteyenlere ise yüzde 0,50 faiz oranı ile 18 ay vadeli 17 bin TL kredi kullanım imkanı sunuluyor. Aylık taksit ödemeleri ise 999 TL'den başlıyor.


Aydın Doğan Vakfı, Honda, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

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