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Honda Türkiye, 20 Nisan'da üretime başlıyor

Honda Türkiye gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu.

16.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:14
Honda Türkiye, 20 Nisan'da üretime başlıyor
Honda Türkiye gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da Kocaeli Şekerpınar 'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu.

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart'ta geçici olarak askıya alan firmanın, gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağı kaydedildi.

Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara vermişti. Şirket daha sonraki açıklamasında ise Kovid-19 salgını sebebiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Şekerpınar, Türkiye, Honda, Güncel
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