Honda Türkiye'de Yeni Dönem Atamaları Gerçekleşti

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Honda Türkiye operasyonel kadrosunda önemli atamalar gerçekleştirdi.Honda Türkiye açıklamasına göre, şirketin yeni organizasyonel yapısı kapsamında, Lojistik, Bayi Geliştirme ve Kurumsal İletişim bölümleri de Otomobil Satış Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Akman'ın sorumluluğu altında olacak.Geçen yıl Otomobil Planlama Müdürü olan Mete Turan ise stratejik planlamanın yanında pazarlama iletişimi görevini de üstlenerek Planlama ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapacak.Honda Türkiye motosiklet bölümünde ise yapılan atamalar sonrasında Baybars Aroma, Motosiklet Planlama ve Pazarlama Müdürü, geçen yıl Planlama Müdür Yardımcısı olan Çetin Kardeş ise Motosiklet Satış Müdürü görevine getirildi.Koray Tüzmen, Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olarak atanırken, Göker Çetiner de Servis Müdürlüğü görevine getirildi.