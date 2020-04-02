Honda Türkiye'den otomotiv basınına önemli destek!
Honda Türkiye, kornavirüs nedeniyle tüm sektörlerin etkilendiği bugünlerde otomotiv basınını unutmadı ve önemli bir desteğe imza attı.
02.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32
Honda Türkiye , kornavirüs nedeniyle tüm sektörlerin etkilendiği bugünlerde otomotiv basınını unutmadı ve önemli bir desteğe imza attı.
Geçtiğimiz hafta Toyota Türkiye'nin başlattığı destek hamlesinin ardından Honda Türkiye bu kararı alan ikinci marka oldu ve koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak çabasıyla otomotiv basınına plan dışı ilan desteği verdi.
Biz de Carmedya ailesi olarak, Honda Türkiye'nin anlamlı desteğine teşekkür ediyor, bu zor günlerde dayanışmanın kritik öneme sahip olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz.
Geçtiğimiz hafta Toyota Türkiye'nin başlattığı destek hamlesinin ardından Honda Türkiye bu kararı alan ikinci marka oldu ve koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak çabasıyla otomotiv basınına plan dışı ilan desteği verdi.
Biz de Carmedya ailesi olarak, Honda Türkiye'nin anlamlı desteğine teşekkür ediyor, bu zor günlerde dayanışmanın kritik öneme sahip olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz.
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Kaynak: Carmedya.com
Etiketler: Toyota Türkiye, Türkiye, Honda, Otomobil