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Honda Türkiye üretime 20 Nisan'ta başlayacak

Honda Türkiye, Covid-19 salgınının etkisiyle İzmit Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 20 Nisan'da tamamlayıp, üretime başlayacağını açıkladı.

16.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:04
Honda Türkiye üretime 20 Nisan'ta başlayacak

Honda Türkiye , Covid-19 salgınının etkisiyle İzmit Şekerpınar 'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 20 Nisan'da tamamlayıp, üretime başlayacağını açıkladı.

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, Coronavirus (Covid-19) salgınının etkisiyle Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart 2020 tarihinde geçici olarak askıya alan şirketin, gerekli tüm önlemleri alarak 20 Nisan tarihinde Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağı belirtildi.Honda'dan Türkiye'den 9 Nisan'da yapılan açıklamada, "Honda Türkiye 2 Nisan tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 20 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şekerpınar, Türkiye, Honda, Ekonomi
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