Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Honda Türkiye üretimi durdurdu

Honda Türkiye salgın nedeniyle üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

26.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:01
Honda Türkiye üretimi durdurdu
Honda Türkiye salgın nedeniyle üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı.



Honda Türkiye, çalışanlarına ve tedarikçilerine, Coronavirus (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar 'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

Honda Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alındı. Yapılan açıklamaya göre bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındı.

Marka yazılı açıklamasında şu anki planın 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmak olduğunu duyurdu. Ancak bu durumun hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: Carmedya.com

Etiketler: Koronavirüs, Şekerpınar, Türkiye, Honda, Otomobil

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Otomobil ››Honda Türkiye üretimi durdurdu - Haberler

Otomobil Manşet

Haberler

Son Dakika Otomobil Haberleri

23:23: CHP'li Özkoç: "Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor" - Haberler 23:17: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni epidemi merkezi Avrupa'dan ABD'ye kayabilir - Haberler 23:15: 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 23:12: İletişim Başkanı Altun'dan 'G20' değerlendirmesi - Haberler 23:10: Koronavirüs: Uzaktan eğitim, Türkiye'de özel okulları ve çalışanlarını nasıl etkiliyor? - Haberler 23:09: Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden çoban öldü - Haberler 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler