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Honda Türkiye üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı

Honda Türkiye, Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

19.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:54
Honda Türkiye üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı
Honda Türkiye , Kocaeli Şekerpınar 'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, koronavirus (kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi.

Ayrıca; şu anki planın 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmak üzerine kurulduğu bildirilirken, bu durumun hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirileceği belirtildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Şekerpınar, Kocaeli, Türkiye, Honda, Ekonomi

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