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Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak

Ford ve Toyata'nın ardından Honda da koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı. Otomotiv devi 23 Mart tarihinden itibaren üretimi geçici olarak askıya alacak.

19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:27

Honda Türkiye , bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, koronavirus (kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar 'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

23 MART'TAN İTİBAREN ÜRETİM ASKIYA ALINACAK

Yapılan bilgilendirmede; fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi. Ayrıca; şu anki planın 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmak üzerine kurulduğu bildirilirken, bu durumun hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirileceği belirtildi.

FORD VE TOYOTA DA ÜRETİMİ DURDURMA KARARI ALMIŞTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ford ve Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı almıştı. Ford Otosan 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretime ara verecek. Toyota ise 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Sakarya'daki fabrikasında üretime ara verecek.

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Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak

Kaynak: İHA

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Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Etiketler : Şekerpınar, Kocaeli, Türkiye, Honda, Ekonomi, Güncel

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