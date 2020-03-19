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Honda Türkiye üretimini geçici olarak durduracak

Honda Türkiye üretimini, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren geçici bir süre durdurma kararı aldı.

19.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:50
Honda Türkiye üretimini geçici olarak durduracak

Honda Türkiye üretimini, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren geçici bir süre durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, Coronavirus (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi" denildi ve eklendi:

"Honda Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alınmıştır.

"Şu anki plan 6 Nisan tarihinde üretimi yeniden başlatmaktır. Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir."


Kaynak: DHA

Etiketler : 23 Mart, Türkiye, Honda, Ekonomi

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