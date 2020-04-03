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Honda ve General Motors elektrikli otomobil için güçlerini birleştirdi

Elektrifikasyon sürecine önem veren Honda ve General Motors (GM), iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirmek için anlaşma imzaladı.

03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
Honda ve General Motors elektrikli otomobil için güçlerini birleştirdi
Elektrifikasyon sürecine önem veren Honda ve General Motors (GM), iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirmek için anlaşma imzaladı.



GM'nin tescilli Ultium pilleri kullanılarak Honda'nın 'Elektrikli Vizyon' stratejisi ile iki yeni Honda aracı için çalışmalara başlandı. Yeni elektrikli araçların iç mekan ve dış tasarımları Honda tarafından gerçekleştirilecek ve Honda'nın sürüş özellikleri modellerde yer alacak. Bu iş birliği ile üretilen Honda elektrikli araçlar için her iki şirketin otomotiv alanındaki uzmanlıkları birleşecek.

Araçların üretimi Amerika'daki General Motors tesislerinde gerçekleşecek. Honda'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarında araç satışını ise 2024 yılında başlaması ön görülüyor. Üretimdeki iş birliğine ek olarak Honda, GM'nin OnStar güvenlik hizmetini yeni üretilecek elektrikli araçlara HondaLink ile entegre olacak şekilde ekleyecek. Ayrıca Honda, GM'nin eller serbest (hands free) ileri seviye sürücü destek teknolojisini de kullanmayı planlıyor. Honda, 2018 yılında da GM'nin pil modülü geliştirme çalışmalarına katılmıştı.

Kaynak: Carmedya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Honda, Otomobil
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