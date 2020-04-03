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Honda ve General Motors'tan elektrikli işbirliği

Honda ve General Motors (GM) elektrikli otomobil geliştirmek üzere anlaştı.

03.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:23
Honda ve General Motors'tan elektrikli işbirliği
Honda ve General Motors (GM) elektrikli otomobil geliştirmek üzere anlaştı. Yapılan anlaşma kapsamında GM'nin tescilli Ultium pilleri kullanılarak 2 adet yeni Honda elektrikli araç üretilecek.

Elektrifikasyon sürecine önem veren Honda ve General Motors, iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirmek için anlaşma imzaladı. Yapılan açıklamaya göre, GM'nin tescilli Ultium pilleri kullanılarak Honda'nın 'Elektrikli Vizyon' stratejisi ile iki yeni Honda aracı için çalışmalara başlandı. Yeni elektrikli araçların iç mekan ve dış tasarımları otomotiv markası tarafından gerçekleştirilecek ve markanın sürüş özellikleri modellerde yer alacak. Bu iş birliği ile üretilen Honda elektrikli araçlar için her iki şirketin otomotiv alanındaki uzmanlıkları birleşecek.

Açıklamaya göre, araçların üretimi Amerika'daki General Motors tesislerinde gerçekleşecek. Otomotiv markasının Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarında araç satışını ise 2024 yılında başlaması ön görülüyor. Üretimdeki iş birliğine ek olarak otomotiv markası, GM'nin On Star güvenlik hizmetini yeni üretilecek elektrikli araçlara Honda Link ile entegre olacak şekilde ekleyecek. Ayrıca otomotiv markası, GM'nin eller serbest (hands free) ileri seviye sürücü destek teknolojisini de kullanmayı planlıyor. Otomotiv markası, 2018 yılında da GM'nin pil modülü geliştirme çalışmalarına katılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Honda, Ekonomi
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