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Honda'ya Red Dot'tan 3 ödül

Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2020'de farklı kategorilerde 3 ödülün sahibi oldu.

30.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:42
Honda'ya Red Dot'tan 3 ödül
Honda , Red Dot Tasarım Ödülleri 2020'de farklı kategorilerde 3 ödülün sahibi oldu.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin en önemli ve en prestijli organizasyonları arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri'nin 2020 sonuçları belli oldu.
Honda'nın Honda e modeli Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında "Best of the Best (En İyinin de İyisi)" seçilerek her kategorinin en iyisine verilen büyük ödülün sahibi oldu. Honda e ayrıca, "Akıllı Ürün" kategorisinde Red Dot 2020 ödülünü alırken, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP motosiklet modeli de yine "Akıllı Ürün" kategorisinde yüksek tasarım kalitesi ile Red Dot 2020 ödülüne layık görüldü.
Red Dot Tasarım Ödülleri 2020 kapsamında 3 ayrı ödülün sahibi olan Honda, ürün tasarımı, marka tasarımı ve iletişim tasarımı alanlarındaki mükemmel performansıyla dikkati çekti.
Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında daha önce de birçok ödülün sahibi olan Honda, 2001 yılında S2000 modeli ile 2006 yılında ise Civic modeli ile "Best of the Best" ödülüne layık görüldü.
Honda ayrıca, 2008 yılında Avrupa Accord Tourer modeli ve 2009 yılında Insight modeli ile Red Dot ödüllerini aldı.
İyi tasarım ve yaratıcılık arayışı sloganı ile dünyanın dört bir yanındaki tasarımcıların, ajansların ve şirketlerin endüstriye yön veren çalışmalarının ve projelerinin ödüllendirildiği Red Dot Tasarım Ödülleri, Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.
1954'ten bu yana her yıl çeşitli ülkelerden binlerce başvurunun yapıldığı Red Dot Tasarım Ödülleri'nde, alanında uzman 40'tan fazla üyeye sahip jüri tarafından belirlenerek ödül alan ürünler çağdaş tasarımın en büyük müzesi olan Red Dot Tasarım Müzesi'nde sergilenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Honda, Ekonomi
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