Honduras'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Orta Amerika ülkesi Honduras'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlandı.
11.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:34
Orta Amerika ülkesi Honduras 'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlandı.
Honduras Sağlık Bakanı Alba Consuelo Flores, İspanya 'dan Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya gelen 42 yaşında bir hamile ile İsviçre 'den San Pedro Sula'ya gelen 37 yaşında bir kadında virüs tespit edildiğini açıkladı.
İspanya'dan 4 Mart'ta geldiğinde yeni tip koronavirüs semptomlarına rastlanmayan gebe kadının hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Flores, durumu hafif olan diğer kadının da kendisini evinde tecrit ettiğini söyledi.
Her iki kadının da Honduras vatandaşı olduğu kaydedildi.
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 119 bin 248 olarak güncellemişti.
Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtilmişti.
Honduras Sağlık Bakanı Alba Consuelo Flores, İspanya 'dan Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya gelen 42 yaşında bir hamile ile İsviçre 'den San Pedro Sula'ya gelen 37 yaşında bir kadında virüs tespit edildiğini açıkladı.
İspanya'dan 4 Mart'ta geldiğinde yeni tip koronavirüs semptomlarına rastlanmayan gebe kadının hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Flores, durumu hafif olan diğer kadının da kendisini evinde tecrit ettiğini söyledi.
Her iki kadının da Honduras vatandaşı olduğu kaydedildi.
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 119 bin 248 olarak güncellemişti.
Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtilmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Orta Amerika, Honduras, İsviçre, İspanya, Güncel
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