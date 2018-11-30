Honduras'ta Aktivist Cinayeti Davasında 7 Kişi Hüküm Giydi

Orta Amerika
ülkesi Honduras
'ta mahkeme, yerli ve toprak hakları savunucusu Berta Caceres'in 2016 yılında öldürülmesiyle ilgili 7 kişiyi suçlu buldu.
Mahkeme zanlılar Elvin Rapalo, Henry Hernandez, Edilson Duarte ve Oscar Galeas'ı kasıtlı ve planlayarak adam öldürme suçundan, ordu mensubu Mariano Diaz
ile eski ordu mensupları Douglas Bustillo ve Sergio Rodriguez'i ise suç ortaklığından ve Caceres'in yapımına karşı çıktığı hidroelektrik santralini yapan inşaat şirketinin Genel Müdürü Roberto David Castillo Mejia'yı ise cinayete azmettirme ve yardım yataklık suçundan mahkum etti.
Caceres, Aqua Zarca bölgesinde inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santraline karşı çıktığı için hedef haline gelmişti.
Zanlıların 30 yıla kadar hapse mahkum edilmesi bekleniyor. Cezalar 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada açıklanacak.
Orta Amerika,Honduras