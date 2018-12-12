Honduras'ta Milletvekillerine Yolsuzluk Suçlaması

Honduras
'ta kamu fonlarını zimmetlerine geçirmek suçlamasıyla aralarında mevcut ve eski kamu görevlilerinin de olduğu 21 kişi hakkında dava açıldı.
Savcılık, müfettişlerin, sosyal programlar için tahsis edildiği sanılan yaklaşık 900 bin doların devlete ait çeşitli hesaplardan paravan olarak kullanılan kar amacı gütmeyen bir kuruluşa aktarıldığına ilişkin raporu üzerine aralarında 5 mevcut ve 6 eski milletvekilinin de bulunduğu 21 kişi hakkında yüksek mahkemede yolsuzluk suçlamasıyla dava açtı. Söz
konusu kişilerin, parayı daha sonra kişisel hesaplarına aktardığı iddia edildi.
Davada yolsuzlukla ilişkisi olduğu ileri sürülen isimler arasında geçen yıl sağlık nedenleriyle istifa eden ve şu anda ABD
'de yaşayan eski Güvenlik Bakanı Oscar Alvarez de var.
Soruşturmanın, Honduraslı savcıları ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) yolsuzlukla mücadele kurumu tarafından yürütüldüğü kaydedildi.
OAS yetkilisi Luiz Guimaraes Marrey, açılan davanın Honduras'ın iç denetim sisteminin zayıf ve etkisiz olduğunu gösterdiğini söyledi.
Honduras
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:49