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Hong Kong: Çin'den gelen herkes 14 gün karantina altına alınacak

Hong Kong hükümeti, koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili son bilgiler ışığında basın toplantısı düzenledi.

05.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:38Hong Kong: Çin'den gelen herkes 14 gün karantina altına alınacak

Hong Kong hükümeti, koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili son bilgiler ışığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Çin anakarasından gelen her yolcunun 14 gün karantina altına alınacağı duyuruldu.

Hong Kong hükümeti, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerini artırdı. Yerel medyadaki habere göre hükümet, Çin anakarasından gelecek her yolcunun, hangi ülkenin vatandaşı olduğu fark etmeksizin 14 karantina altına alınacağını duyurdu.

Hong Kong kamuoyu, son günlerde hükümete Çin ile olan sınırları tamamen kapatması için baskı yapıyordu.



Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: DHA

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