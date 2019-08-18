Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar yağmura rağmen devam ediyor

Hong Kong'da protestolar kapsamında binlerce eylemci, yağışlı havaya aldırış etmeden sokaklara çıktı. Polisin ikazlarına karşı çıkan eylemciler, Victoria Park'tan ayrıldı ve sokaklara döküldü.

CHRF'NİN ŞEHİR MERKEZİNE GİRİŞİ YASAKLANDI

Hong Kong'da protestolar sürüyor. 11'inci haftasında devam eden protestolar kapsamında eylemciler, yağışlı havaya aldırış etmeden şemsiyeleriyle sokaklara çıktı. Polisin emirlerine karşı çıkan eylemciler, Victoria Park'tan ayrılarak sokaklara döküldü. İade yasasına karşı başlayan gösterilerde, ön sıralarda yer alan en büyük kuruluş olan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin (CHRF) şehir merkezine girişi yasaklandı.

EYLEMCİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Hükümet karşıtı protestolar Cumartesi günü göreceli olarak barışçıl bir şekilde geçerken, polis, biber gazı kullanmadı. Ayrıca, polis, eylemcilere sokakta yürüyüş yapmalarını yasaklayıp Victoria Park içerisinde protestolarını sürdürme izni vermesine rağmen, eylemciler, polisin emirlerini önemsemeyerek sokaklara döküldü.