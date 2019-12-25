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Hong kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı

Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladıÇİN, (DHA) ? Hong Kong'da devam eden ve yeni yıl dolayısıyla şiddetlenen protestolar alışveriş merkezlerinde devam ediyor.

25.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:22
Hong Kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı
ÇİN, (DHA) ? Hong Kong'da devam eden ve yeni yıl dolayısıyla şiddetlenen protestolar alışveriş merkezlerinde devam ediyor. Polisin kovaladığı bir eylemci kaçarken alıveriş merkezinin ikinci katından atlayınca ağır yaralandı.
Haziran ayından bu yana devam eden Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestolarda, eylemcilerle polis arasındaki tansiyon yeni yılın gelmesiyle yükseldi. Özellikle alışveriş merkezlerinde polisle çatışan eylemcilere polis biber gazı ile karşılık verdi. Yuen Long Alışveriş Merkezin'de polisin yakalamak istediği bir eylemci koşarken durmayarak alışveriş merkezinin ikinci katından aşağı atladı ve zemine çakıldı. Yetkililer tarafından hastaneye kaldırılan eylemci tedavi altına alındı. Hong Kong Üniversitesi Fen ve Teknoloji Fakültesi Radyosu olayın görüntülerini yayınladı.
Hong kong'da bir eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı

Hong Kong, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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