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Hong Kong'da bir kişi diri diri yakıldı! O anlar kameralara yansıdı

Siyasi tarihinin en büyük protestolarına tanık olan Hong Kong'ta bir kişi üzerine benzin dökülerek diri diri yakıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

11.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:21

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşanan kaos Haziran ayından bu yana sürüyor.

Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve 'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sundu ancak yapılan gösterilerin ardından 4 'de tasarının geri çekileceğini duyuruldu. Ancak tasarının geri çekilmesi göstericileri durdurmaya yetmedi. 3 binden fazla gösterici gözaltına alınırken, Hong Kong son 10 yılda ilk kez ekonomik durgunluk yaşadı.

DİRİ DİRİ YAKTILAR

Geçen günlerde polisin bir protestocuyu gerçek mermi ile vurmasının yankıları devam ederken, şimdi de kim tarafından gerçekleştirildiği kesin olarak bilinmeyen bir dehşet yaşandı. Amerikan destekli oldukları düşülen protestocular, muhalif olan bir Hong Kongluyu üzerine benzin dökerek diri diri yaktı.

Hong Kong'da bir kişi diri diri yakıldı! O anlar kameralara yansıdı

Hong Kong, Tayvan, Eylül, Dünya, Güncel


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