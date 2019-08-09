Hong Kong'da Çin yanlıları gösteri düzenledi

Bir grup Hong Konglu, şehirde düzenlenen Çin karşıtı protestolara tepki göstermek için bir araya gelerek Çin bayrağı açtı. Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısı üzerine başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Bir grup Hong Konglu, şehirde düzenlenen Çin karşıtı protestolara tepki göstermek için Victoria Limanında bir araya geldi. Çin'e bağlılıklarını dile getiren göstericiler Çin bayrağı açarak, vatanperverlik konulu müzikler dinledi. Müzik dinletisinin ardından Çin Milli Marşını söyleyen göstericiler, Tsim Şa Tsiu bölgesinde yürüyüş düzenledi. Gösteriye katılan Hong Konglu Huang Yaozhi yaptığı açıklamada, "Ben Çinliyim. Ülkemi ve halkımı seviyorum. Ülkemizin bayrağının aşağılandığı ve denize atıldığı son yaşanan hadiselerden dolayı hepimiz üzüntü duyuyoruz. Bu Çin milleti için büyük bir aşağılanmadır" dedi. Hong Kong'un Çin'e ait olmasından gurur duyduklarını ifade eden başka bir gösterici olan He Sulian, "Ülkemizin bayrağı ve sembolünün aşağılandığı son olaylardan dolayı hepimiz öfkeliyiz. Bu tür davranışlar asla tolere edilmemelidir. Umuyoruz ki gençler daha fazla böyle işlere kalkışmazlar. Bu durum toplumu altüst ediyor ve Hong Kong'a hiçbir faydası yok" ifadelerini kullandı. Bir diğer gösterici Dai Wailiang, "Ülkelerini ve Hong Kong'u sevmek, halkın sorumluluğudur. Bir Çinli ve Hong Kong Özel İdari Bölgesinin bir ferdi olarak anavatanımız desteklemeliyiz. Hong Kong zaten 1997'de anavatanına dönmüştür. Neden devletinizi, egemen devletinizi desteklemiyorsunuz?" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA