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Hong Kong'da demokrasi yanlısı gösterilere fon sağlayan platform mercek altına alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde hükümet karşıtı eylemleri finanse eden platformla bağlantılı 4 kişinin, kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

20.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:00 Hong Kong'da demokrasi yanlısı gösterilere fon sağlayan platform mercek altına alındı
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde hükümet karşıtı eylemleri finanse eden platformla bağlantılı 4 kişinin, kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, polis, 2016'da kurulan ve bölgede demokrasi yanlısı gösterilere fon topladığı ifade edilen Spark Alliance ile bağlantılı yaşları 17 ila 50 olan biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
Polis, Hong Kong'da haziran ayından bu yana süren demokrasi yanlısı gösterilerde gözaltına alınanlara yasal yardım sağlamak için milyonlarca dolar toplayan Spark Alliance'a yapılan bağışlardan bir bölümünün, diğer yatırım sahiplerine fon sağlamak için kullanıldığını savundu.
Başkomiser Chan Wai-kei, "Bağış parasının, paravan bir şirkete aktarıldığını ve önemli bir bölümünün, kişisel sigorta ürünlerine yatırıldığını keşfettik. Bu ürünlerin hak sahibi, paravan şirketinin yöneticisi konumundaki kişi." ifadesini kullandı.
Spark Alliance'ın ayrıca 10 milyon dolarlık fonunun dondurulduğu belirtildi.
Platform Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "iftira" olarak nitelendirdiği iddiaları yalanladı.
Protestolarda şiddet dalgası
Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda şiddet olayları artmıştı.
Siyah maskeler takan protestocular ile polis güçleri arasında kent merkezinde ve üniversite kampüslerinde çatışmalar yaşanmıştı.
Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürüyor.
Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.
Çin'den Carrie Lam'e destek açıklaması
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam'e desteklerini yinelemişti.
Bu hafta Lam'i başkent Pekin'de kabul eden Şi, geçen bir yılın Hong Kong'un Çin'e devrinden bu yana "en zor ve karmaşık yıl" olduğunun altını çizmiş, Lam'in bir ülke iki sistem ilkesinin temel sınırlarını koruduğunu ve büyük zorluklarla uğraştığını söylemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

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