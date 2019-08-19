Haberler» Dünya» Haber

Hong Kong'da dünkü protestolara 1,7 milyon kişi katıldı

Hong Kong'da protestolar devam ediyor.

19.08.2019 13:00 Hong Kong'da dünkü protestolara 1,7 milyon kişi katıldı
Hong Kong'da protestolar devam ediyor. Dün Victoria Park'ta düzenlenen protestolar sakin geçerken, ; 1,7 eylemcinin protestolara katıldığı belirtildi.

Hong Kong'da protestocular, kentteki suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto etmek için dün yine sokaklara çıkmıştı. Polis, dünkü protestolarda biber gazı kullanmadı.

Yerel medya, dünkü protestolara 1,7 milyon eylemcinin katıldığını duyurdu. Victoria Park sınırları içerisinde protestolara izni veren polisin direktiflerini dinlemeyen eylemciler, Hong Kong sokaklarına dökülmüştü.



Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
13:29   Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamaları kana bulandı: Onlarca yaralı
13:29   Japonya yaşlıların dengede durması için 'protez kuyruk' geliştiriyor
13:22   ABD'lilerin yarısı Trump'ın ekonomiyi iyi idare ettiğini düşünüyor
13:03   İdlib - Han Şeyhun'a yönelik askeri operasyon düzenleyen Suriye, Türkiye'yi silahlı muhaliflere ve...
13:00   Hong Kong'da dünkü protestolara 1,7 milyon kişi katıldı
12:58   Rus gümrüğü artık valizlerde bitki ve meyve kontrolü yapacak
12:53   Otobanda otomobilin kaputu uçunca…