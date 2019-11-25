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BBC

Hong Kong'da düzenlenen yerel seçim protestocuların lehine sonuçlandı

Hong Kong'da rekor katılımın yaşandığı yerel seçimlerde, aylardır süren protestoların tarafında yer alan demokrat adaylar büyük bir zafer kazandı.

25.11.2019 06:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 06:35

Hong Kong'da rekor katılımın yaşandığı yerel seçimlerde, aylardır süren protestoların tarafında yer alan demokrat adaylar büyük bir zafer kazandı.

Seçimlerde oy verme hakkı olan 4,13 milyon seçmenin yüzde 71'inin sandığa gittiği Pazar günkü bölge konseyi seçimlerinde demokrasinin güçlendirilmesinden yana olan adaylar, 452 koltuğun 201'ini kazandı.

Pazartesi günü Hong Kong merkezli yayın kuruluşlarının yaptığı haberlere göre Çin yanlısı olan adaylardan sadece 28'i konseye girerken 12 bağımsız aday seçildi.

Aylardır sokaklarda olan göstericilere göre yerel seçimlerde büyük bir zafer ilan etmek Çin'e ve Hong Kong yönetimine gönderilecek güçlü bir mesaj olarak görülüyordu.

Analistler ise demokrasi yanlısı adayların bu kadar büyük bir zafer kazanmasını beklemiyordu.

Bölge konseyleri, otobüs rotalarından çöplerin toplanmasına daha çok yerel konularda kararlar alan merciler.

Hong Kong, 'iki sistem, tek devlet' ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hakimiyeti altına girmişti.





Haziran ayından beri gösteriler sürüyor

Hong Kong'da demokrasi yanlısı, hükümet karşıtı protesto gösterileri beş aydan uzun süredir devam ediyor.

Göstericiler ile polis arasında şiddetin giderek tırmandığı protestolar barışçıl toplu yürüyüşlerle başladı ve Hong Kong'un yakın tarihinin en büyük siyasi krizine dönüştü.

Protesto gösterileri Haziran ayında başladı. Nedeni, suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarıydı.

Hong Kong lideri Carrie Lam, iade tasarısının çekilmesini kabul etti ama sokaktaki hareketliliği durduramadı.

Yetkililer, geçen hafta polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalar sonucu 116 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Şu an protestocuların talepleri direkt genel seçimlerin düzenlenmesi ve polislerin göstericilere uyguladığı şiddetin araştırılması.

En son olarak eylemcilerden birinin canlı yayında polis tarafından vurulması büyük tepki çekti.

Seçim öncesinde ise sandığa gidilmesinin engellenmemesi ya da seçimlerin ertelenmemesi için adayların çağrı yapmasıyla protestolara ara verildi.

Hong Kong'da düzenlenen yerel seçim protestocuların lehine sonuçlandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Dünya
BBC


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