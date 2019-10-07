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Hong kong'da eylemciler mancınıkla polise kiremit fırlattı

Hong Kong'da devam eden protestolarda eylemciler bambudan mancınık inşa ettiler.

07.10.2019 09:53Hong kong'da eylemciler mancınıkla polise kiremit fırlattı
Hong Kong'da devam eden protestolarda eylemciler bambudan mancınık inşa ettiler. Yine bambudan kurdukları barikatın arkasına koydukları bambu mancınık ile polise kiremit attılar.

Protestoların devam ettiği Honk Kong'da daha önce bazı yolları kapatmak için bambu keresteleri kullanan eylemciler, Mong Kok bölgesinde bambu kerestelerinden mancınık iskelesi inşa ederek polise karşı kiremit atmaya başladı. Polis sosyal medya hesabından eylemcilere yaptığı uyarıda, Mong Kok bölgesinde yasadışı olarak kurulan barikatların kaldırılmasını ve eylemlere son verilmesini istedi.

Görüntü Dökümü
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-Eylemcilerin inşa ettikleri mancınıkla polise kiremit fırlatması
-Kiremitin fotoğrafı
-Eylemcilerin bambu keresteleriyle kurduğu barikatın fotoğrafları



Hong Kong, Güncel

Kaynak: DHA

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