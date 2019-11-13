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Hong Kong'da eylemciler polise ateşli ok fırlattı

Hong Kong'da devam eden yönetim karşıtı protestolarda eylemciler polis müdahalesine ucunda ateşe verilmiş oklarla yanıt verdi.

13.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:38Hong Kong'da eylemciler polise ateşli ok fırlattı

Hong Kong'da devam eden yönetim karşıtı protestolarda eylemciler polis müdahalesine ucunda ateşe verilmiş oklarla yanıt verdi.

Hong Kong'da bir süredir devam eden ve geçen hafta bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle şiddetlenen protestolar sürüyor. Görüntülerde, eylemcilerden birinin çakmakla okun ucundaki maddeyi ateşe verdiği, diğer eylemcinin ise oku polise doğru fırlattığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE MANCINIK İNŞA ETMİŞLERDİ

Daha önce de eylemcilerin polise mancınık ile kiremit fırlattığı kameralara yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bambu kerestelerinden inşa ettikleri mancınık iskelesiyle polise kiremit attığı görülmüştü.

Görüntü Dökümü

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-Eylemcinin yayı çekmesi

-Diğer eylemcinin okun ucunu ateşe vermesi

-Eylemcinin oku fırlatması

Görüntü Dökümü

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ARŞİV//

-Eylemcilerin inşa ettikleri mancınıkla polise kiremit fırlatması

-Kiremitin fotoğrafı

-Eylemcilerin bambu keresteleriyle kurduğu barikatın fotoğrafları



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Kaynak: DHA

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