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Hong kong'da eylemciler tasarının geri çekilmesini kutluyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'da 3 aydır süren protestoların sonrasında, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarının geri çekildiğini duyurdu.

04.09.2019 23:46 Hong kong'da eylemciler tasarının geri çekilmesini kutluyor
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'da 3 aydır süren protestoların sonrasında, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarının geri çekildiğini duyurdu.


Protestoların 13'üncü haftasında alınan bu kararla beraber, Hong Kong sokaklarındaki eylemciler, 'Hong Kong'u geri aldık', 'Zamanımızın devrimi' sloganlarını atarak kutlama yaptı. Yerel medya, bazı grupların ve eylemcilerin bu karara hala 'şüpheci' yaklaştıklarını duyurdu.


Televizyondan açıklama yapan Lam, "Geçtiğimiz iki ay boyunca meydana gelen olaylar, Hong Kong halkını şok etti ve üzdü. Hepimiz evimiz Hong Kong için çok endişeliyiz. Hepimiz mevcut çıkmaz ve huzursuz zamanlardan bir çıkış yolu bulmayı umuyoruz. Toplumdaki hoşnutsuzluğu gidermek için yollar bulmalı ve çözümler aramalıyız. İki aydan fazla süren sosyal huzursuzluktan sonra, bu hoşnutsuzluğun tasarının çok ötesine uzandığı açıktır" ifadelerini kullandı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: DHA

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