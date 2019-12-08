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Hong Kong'da eylemcilerden, 'son çağrı' vurgusu

Hong Kong'da binlerce eylemci, 10 Aralık İnsan Hakları Günü öncesi düzenledikleri gösterilerde, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam'e, taleplerin karşılanması için 'son çağrı' vurgusunu yaptı.

08.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:32Hong Kong'da eylemcilerden, 'son çağrı' vurgusu

Hong Kong'da binlerce eylemci, 10 İnsan Hakları Günü öncesi düzenledikleri gösterilerde, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam'e, taleplerin karşılanması için 'son çağrı' vurgusunu yaptı.

Hong Kong'da binlerce eylemci, sokaklara çıktı. 10 Aralık İnsan Hakları Günü öncesi düzenlenen gösterilerde eylemciler, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam'e, 5 talebin de karşılanması için 'son çağrıyı' yaptıklarını dile getirdi. Hong Kong Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF), İnsan Hakları Günü öncesi yapılan gösterilerin, Hong Kong halkı için demokrasiye bağlılığın belirtilmesi için önemli olduğunu söyledi.

CHRF organizasyonundan yapılan açıklamada, "Bu yürüyüş, aynı zamanda Hong Kong halkının, Bölge Meclisi seçimleri ve Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra demokrasi ve polis şiddetine karşı kararlılıklarını, uluslararası topluma açıklamaları için en büyük fırsattır. Hong Kong hükümeti, uluslararası insan hakları koruma görevini yerine getirmek ve beşeriyetçiliği ve insanlık itibarını savunmak için 5 talebimizi yerine getirmeli" ifadeleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bugün düzenlenen yürüyüşte görüntüler

-Eylemcilerin slogan atmaları

-Detaylar



Hong Kong, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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