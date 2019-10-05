Hong Kong'da ortalık karıştı! Göstericiler polisi ateşe verdi

Göstericiler ve polis arasında çatışmaların devam ettiği Hong Kong'da, sivil bir polis memuru arabası ile tesadüfen göstericilerin arasından geçti. Polis, olduğunu fark eden göstericiler önce kendisini arabadan indirip dövdükten sonra molotof kokteyli fırlatarak ateşe verdiler.

POLİSİ DÖVÜP, ATEŞE VERDİLER

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde; sivil polisin eylemciler tarafından darbedildiği, olay yerinden kaçmaya çalışan polise molotof kokteyli atıldığı, polisin yanan kıyafetini söndürerek kaçtığı sırada silahını düşürdüğü; bir eylemcinin silahı almak üzereyken polisin hızlı davranıp silahını aldığı görülüyor.

HONG KONG'DA NELER OLUYOR?

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestolar bugün de devam ediyor.

Hong Kong'da Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF) grubu tarafından bugün düzenleneceği 2 hafta önceden ilan edilen protesto, hafta içi polis tarafından yıkıcı kitlesel etkilere neden olacağı gerekçesiyle yasaklanmıştı. CHRF, polisin kararını temyiz komisyonuna götürmesine rağmen yasak kararı değişmemiş, grup bunun üzerine yaptığı açıklamayla, göstericilerden özür dilemişti. Kentte geniş çaplı protesto olarak planlanan gösteri öncesi Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hong Kong Garnizonu'na zırhlı araçlar, kamyonlar ve helikopterlerle asker göndererek, yıllık rotasyon yapıldığını duyurmuştu.

SULAR DURULMUYOR

Söz konusu rotasyon muhalif delegeler tarafından "uyarı" olarak nitelendirilirken, halk içinde rotasyonu "normal" olarak değerlendirenler de olmuştu. Rotasyonu takiben Çin medyası Şıncın'da polisler isyanla mücadele tatbikatları düzenlediğine yönelik görüntüler servis ederken, protestocuları canlandıran polislerin, baret ve şemsiye taşıyarak, uzun sopa ve molotof kokteyliyle polislere saldırma görüntüleri paylaşılmıştı. Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş, ardından tepkiler üzerine askıya alınmıştı.