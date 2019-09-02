Hong kong'da hafta sonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

Hong Kong'da hafta sonu düzenlenen gösterilerde, 159 kişinin gözaltına alındığı; 16 kişinin ise 'kargaşaya yol açmak'la suçlandığı bildirildi.

Hong Kong'da devam eden protestolarda, eylemciler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalışmış ve havalimanına giden yolları trafiğe kapatmıştı. Öncesinde ise çok sayıda eylemci, metro istasyonlarına girmiş, polis ve eylemciler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Polis Müdürü Yardımcısı Mak Chin-ho, "Geçtiğimiz hafta sonu, Hong Kong bir kez daha felaket yaşadı" diye sözlerine başladı ve polis ekiplerinin, 159 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Protestoların başlamasından bu yana ise bin 117 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Ayrıca, Cumartesi günü polisin 241 biber gazı kapsülü ve 92 plastik mermi ateşlediğini belirten Chin-ho, eylemcilerin 80 adet molotof kokteyli attığını, metro istasyonlarının 3'te 1'ine zarar verdiğini açıkladı.