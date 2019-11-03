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Hong Kong'da hükümet yanlısı, meclis üyesinin kulağını ısırarak kopardı

Hong Kong'da Tai Koo bölgesindeki bir AVM'de süren protestolarda, hükümet yanlısı bir kişi, karşıt protestocuları destekleyen Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırarak koparttı.

03.11.2019 16:14Hong Kong'da hükümet yanlısı, meclis üyesinin kulağını ısırarak kopardı

Hong Kong'da Tai Koo bölgesindeki bir AVM'de süren protestolarda, hükümet yanlısı bir kişi, karşıt protestocuları destekleyen Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırarak koparttı.

Olay, Hong Kong kentinin Tai Koo bölgesindeki Cityplaza adlı AVM'de meydana geldi. Hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi, ismi henüz açıklanmayan ancak Bölge Meclisi üyesi olduğu belirtilen bir kişinin kulağını ısırarak kopardı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, saldırganın, Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırdığı, çevredeki diğer protestocuların ise saldırgana vurduğu görüldü.

Yerel medya, Bölge Meclisi üyesine, o sırada AVM'de bulunan sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Hükümet yanlısının, meclis üyesinin kulağını ısırması

-O sırada yaşanan arbede

-Diğer eylemcilerin hükümet yanlısı kişiye vurmaları

-Olaydan sonra meclis üyesinin fotoğrafı



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Kaynak: DHA

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