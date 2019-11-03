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Hong Kong'da hükümet yanlısı bir kişi, protestocuları destekleyen meclis üyesinin kulağını bir AVM'de ısırarak kopardı

Hong Kong'da hükümet yanlısı bir kişi, protestocuları destekleyen Bölge Meclisi üyesinin kulağını bir AVM'nin içerisinde ısırarak koparttı.

03.11.2019 16:34

Hong Kong'da Tai Koo bölgesindeki bir AVM'de süren protestolarda, hükümet yanlısı bir kişi, karşıt protestocuları destekleyen Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırarak koparttı.

Olay, Hong Kong kentinin Tai Koo bölgesindeki Cityplaza adlı AVM'de meydana geldi. Hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi, ismi henüz açıklanmayan ancak Bölge Meclisi üyesi olduğu belirtilen bir kişinin kulağını ısırarak kopardı.

KAMERALARCA KAYDEDİLDİ

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde saldırganın, Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırdığı, çevredeki diğer protestocuların ise saldırgana vurduğu görüldü.

Yerel medya, Bölge Meclisi üyesine, o sırada AVM'de bulunan sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu.

Hong Kong'da hükümet yanlısı bir kişi, protestocuları destekleyen meclis üyesinin kulağını bir AVM'de ısırarak kopardı

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Kaynak: DHA


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