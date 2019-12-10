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Hong Kong'da iki el yapımı bomba kontrollü patlatıldı

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi polisi, iki el yapımı bombanın kontrollü şekilde patlatıldığını bildirdi.

10.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:40Hong Kong'da iki el yapımı bomba kontrollü patlatıldı
HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi polisi, iki el yapımı bombanın kontrollü şekilde patlatıldığını bildirdi.
yetkilileri, iki el yapımı bombanın bir okulun içinde bulunduğunu kaydederek cep telefonuyla kontrol edilen bombaların "çok sayıda kişiyi öldürme ya da yaralama" amacıyla hazırlandığını söyledi.
Bombalarda 10 kilogram patlayıcı ve tesirini artırmak için parçaların bulunduğunu ifade eden yetkililer, infilak ettirilmeleri halinde patlamaların 100 metre uzaklıktan hissedilebileceğini belirtti.
Yetkililer, bombaların kontrollü bir şekilde patlatıldığını kaydetti.
Lam'dan haftalık basın toplantısı
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Pekin'e gitmeden önce düzenlediği haftalık basın toplantısında, kabine değişikliğinin şimdilik söz konusu olmadığını, Hong Kong'da kanun ve düzenin sağlanmasına öncelik verdiklerini kaydetti.
Lam, Hong Kong'un ekonomik ve sosyal olarak yoluna devam etmesinin sağlanması için çalıştığını ifade etti.
Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana aralarında yaklaşık 500'ü isyan suçundan olmak üzere 6 bin kişi gözaltına alındı.
Protestolarda şiddet dalgası
Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki şiddet olayları artmıştı.
Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.
Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren beş talep öne sürüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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