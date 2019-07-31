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Hong Kong'da kasırga nedeniyle eğitime ara verildi

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde meydana gelen tropikal kasırga nedeniyle eğitime ara verildi, işçilere evlerine erken dönmeleri tavsiye edildi.

31.07.2019 12:03 Hong Kong'da kasırga nedeniyle eğitime ara verildi
HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde meydana gelen tropikal kasırga nedeniyle eğitime ara verildi, işçilere evlerine erken dönmeleri tavsiye edildi.
Hong Kong Gözlemevi, bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 95 kilometreye ulaştığını açıklarken, Tropikal Kasırga Uyarı Sinyal Numarası'nı 10 üzerinden 8 olarak yayımladı.
Kasırganın merkezinin, Hong Kong'un 300 kilometre güneybatısından geçtiği belirtilirken, bölgede eğitime ara verildi.
Hong Kong yönetimi, Asya finans merkezindeki hükümet çalışanlarını eve erken göndermek için düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Kaynak: AA

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