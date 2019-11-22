Hong Kong'da maske yasağı bir hafta daha yürürlükte kalacak

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, yönetimin uygulamaya koyduğu "maske yasağının" kentin anayasası sayılan Temel Yasa'ya aykırı olduğu yönünde verdiği kararı 7 günlüğüne askıya aldı.

Aylardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'da, Yüksek Mahkeme, pazar günü düzenlenecek yerel seçim öncesinde, yönetimin getirdiği gösterilerde maske takma yasağının, Temel Yasa'yla bağdaşmadığı yönündeki kararını bir haftalığına erteledi.

Yüksek Mahkemenin, yönetimin, tüm temyiz işlemleri tamamlanıncaya kadar bekletilmesi talebinin ardından kararı geçici olarak ertelediği bildirildi. Böylece polis, bir hafta boyunca maske yasağını uygulamayı sürdürebilecek.

Protestoculardan "Maske takma hakkımız var" sloganı

Hong Kong yayın kuruluşu RTHK, Yüksek Mahkemenin, "Hong Kong'un halihazırda karşı karşıya olduğu son derece istisnai durumlar" nedeniyle bir haftalık askıya alma kararı verdiğini ifade etti.

Maske yasağına karşı çıkan Hong Konglu protestocular, öğle arası düzenledikleri gösteride, "Maske takma hakkımız var" sloganı attı.

Diğer yandan, lüks mağazalar ve plazaların bulunduğu Central bölgesindeki Hong Kong Borsası yakınlarında polis aleyhine slogan atan Çin karşıtı bir grup ile hükümet ve Çin yanlıları arasında tartışma yaşandı.

Bölgedeki çevik kuvvet polisi, karşıt görüşlü göstericileri dağıttı.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, 18 Kasım'da, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam yönetiminin 5 Ekim'de uygulamaya koyduğu "maske yasağının" Temel Yasa'ya aykırı olduğuna karar vermişti.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

Kaynak: AA