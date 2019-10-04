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Hong kong'da maske yasağının ardından protestocular caddelere çıktı

Hong Kong'da devam eden protestolarda göstericilerin maske takmasının yasaklanmasının ardından yüzlerce protestocu maske takarak caddelere çıktı.

04.10.2019 16:53Hong kong'da maske yasağının ardından protestocular caddelere çıktı
Hong Kong'da devam eden protestolarda göstericilerin maske takmasının yasaklanmasının ardından yüzlerce protestocu maske takarak caddelere çıktı.
Hong Kong Free Press'te yer alana habere göre hükümet, yasal ya da yasadışı herhangi bir gösteriye katılan protestocuların maske takmasının 'şiddeti önlemek' amacıyla yasaklandığını ve yasağın Cumartesi gününden itibaren uygulanacağını açıkladı. Yasağa uymayanların 1 yıl hapis ya da para cezası alabileceği belirtildi. Ayrıca, 'meşru ihtiyaç' nedeniyle maske takanların bu yasaktan muaf tutulacağına da yer verildi.
Yasağın duyurulmasının ardından ise yüzlerce protestocu maske takarak sokaklara çıktı. Protestocuların birçoğunun okul üniforması giydiği, Kowloon Tong bölgesinde bulunan Tim Fuk caddesi ve Waterloo caddesinin kesiştiği kavşakta yolu kapattığı ve 15 dakika sonra burayı terk ettikleri belirtildi.


Birçok bölgede protesto çağrılarının ardından, birçok alışveriş merkezi, işletme ve okul erken kapatma kararı aldığını açıkladı.



Hong Kong, Hükümet, Dünya

Kaynak: DHA

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