Hong Kong'da molotofkokteyli ile saldırı: 4 gözaltı

HONG Çin
'in Hong Kong
Özel İdari Bölgesi'nde polis, emniyet güçlerini hedef aldığı sanılan 2 molotofkokteyli ile saldırıyla ilişkili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Hong Konglu yetkililer, bir polis aracı ve bir polis merkezi yakınlarına dün atılan molotofkokteylilerle bağlantılı olarak yaşları 22 ila 60 olan 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Polisin, yaklaşık 12 saat arayla meydana gelen saldırılarla ilgili daha fazla kişiyi gözaltına alabileceği ifade edildi.
Dün erken saatlerde bir kişi, devriye gezen bir polis aracına molotofkokteyli fırlatarak kaçmıştı.
Diğer yandan dün öğleden sonra bir kişi, bir polis karakolunun duvarına molotofkokteyli atmıştı. Yere düşen molotofkokteyli patlayarak alev almıştı.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı her iki saldırıda da olay yerinde benzer aracın tespit edildiği bildirildi.
Hong Kong'da yarın, iade yasasında, şüphelilerin yargılanmak üzere Çin'e gönderilmesine izin verecek şekilde değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı karşıtı geniş çaplı bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor. Söz
konusu saldırıların, iade yasası için önerilen değişikliği protesto amaçlı olup olmadığı henüz bilinmezken, polise, gösteriler sırasında daha dikkatli ve ihtiyatlı olmaları talimatı verildi.
Kaynak: AA
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