Hong Kong'da oturma eylemi

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sırasında 18 yaşındaki bir göstericinin polis tarafından açılan ateş sonucu gerçek mermiyle yaralanmasını protesto eden yüzlerce öğrenci oturma eylemi yaptı.

Gösterilerde bir öğrencinin polisin açtığı ateş sonucu omzundan yaralanmasına tepki gösteren aralarında sınıf arkadaşlarının da olduğu yüzlerce kişi yaralı öğrencinin okulu önünde oturma eylemi düzenledi.

Siyah giyinen göstericiler polis aleyhine slogan atarak olayın aydınlatılmasını talep etti.

Bazı göstericilerin sağ ellerini yaralı öğrencinin vurulduğu sol göğüslerinde tuttukları gözlenirken, taşınan pankartlarda polis tarafından göğsünden vurulan protestocunun çizimlerinin yer aldığı görüldü.

Öte yandan, Hong Kong Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da, ateş açan polis memurunun hayatından endişe ettiği için korkuya kapıldığı belirtilerek, göstericinin polise çok yaklaşması nedeniyle yakın mesafeden ateş edilmesinin "makul ve meşru" olduğu ifade edildi.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada polisin ateş açması sonucu 18 yaşında bir göstericinin omzundan yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti. Yaralının hayati durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların Çin'e iadesi tasarısı yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA