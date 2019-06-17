17.06.2019 14:28
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Hong Kong'da pankart asarken ölen göstericinin düşme anı

Hong Kong

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tartışmalı yasa tasarısına yönelik gösterilerde pankart asmaya çalışırken hayatını kaybeden göstericinin düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tartışmalı yasa tasarısına yönelik gösterilerde pankart asmaya çalışırken hayatını kaybeden göstericinin düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Hong Kong'da suçluların Çin'e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen kitlesel gösterilerde Cumartesi günü bir gösterici, pankart asmak isterken düşerek hayatını kaybetmişti.

Bir alışveriş merkezinin dış cephesinde kurulu iskelenin en üst katına tırmanan göstericiyi itfaiyeciler son anda yakalamaya çalışmış ancak düşmesini engelleyememişti. Dün düzenlenen gösterilerde protestocular, hayatını kaybeden gösterici için alışveriş merkezinin önüne beyaz çiçekler bırakmıştı. 35 yaşında olduğu belirtilen göstericinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde tartışmalı yasa tasarısının askıya alınmasının ardından gösteriler, binlerce kişinin katılımıyla dün de devam etmişti. Siyah kıyafet giyen yüz binlerce kişi, ülkenin lideri Carrie Lam'in istifası ve yasa tasarının iptalini istemişti. - HONG KONG
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 3. Sayfa

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