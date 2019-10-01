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Hong Kong'da polis bir göstericiyi vurdu

Çin'in 70'inci kuruluş yıl dönümünde Hong Kong'da düzenlenen protesto gösterilerinde polis bir protestocuyu vurdu.

01.10.2019 19:53Hong Kong'da polis bir göstericiyi vurdu
Çin'in 70'inci kuruluş yıl dönümünde Hong Kong'da düzenlenen protesto gösterilerinde polis bir protestocuyu vurdu.Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci yıl dönümünü kutlanırken Hong Kong'da binlerce protestocu hükümeti protesto etmek için yine sokağa çıktı. Hong Kong'da birçok noktada sabahın erken saatlerinde başlayan gösterilerde protestocuların polise molotof kokteyli ve taş attığı, polisin ise biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale ettiği bildirildi. Tsuen Wan bölgesinde ise bir grup protestocunun polise protestoların sembolü haline gelen şemsiyelerle saldırdığı ve bunun üzerine bir güvenlik görevlisinin yakın mesafeden 18 yaşındaki bir protestocuya ateş ettiği bildirildi. Gencin hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Sağlık yetkilileri olaylarda ikisi ağır olmak üzere 31 kişinin yaralandığını aktarıyor.

Polis, iki gündür devam eden gösterilerde 44'ü erkek, yedisi kadın toplam 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Çin'in 70'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle yürüyüş düzenlemek isteyen Pekin yanlıları ile Hong Konglu protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, gerilimi engellemek için iki gruba da müdahale etti.

Protestolar neden devam ediyor?

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı, protestoların 13'üncü haftasında geri çekilmişti. Ancak eylemciler, bunun çok geç alınmış bir karar olduğunu ve protestoların, tasarının önüne geçtiğini savunarak, diğer talepleri için eylemlerini sürdürüyor. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetinin engellenmesi gibi talepleri için gösterilerine devam ediyor.

dpa, AFP/SSB, HT

(c)

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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