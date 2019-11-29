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Hong Kong'da polisin üniversite kuşatması kalktı

Hong Kong'da öğrenciler tarafından abluka altına alınan Politeknik Üniversitesi kampüsü, polis tarafından kuşatılmıştı.

29.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:10Hong Kong'da polisin üniversite kuşatması kalktı
Hong Kong'da öğrenciler tarafından abluka altına alınan Politeknik Üniversitesi kampüsü, polis tarafından kuşatılmıştı. Yaklaşık 11 gündür süren polisin kuşatması bugün kaldırıldı.
Hong Kong'da aylardır protesto gösterileri devam ediyor. Öğrenciler tarafından kuşatılan Hong Kong Politeknik Üniversitesine giren polisler üniversiteyi kuşatma altına almış, kampüsten ayrılmaya çalışan öğrencilere müdahale edilmişti. Polisin üniversiten çekilmesiyle bugün öğretim üyeleri kampüse girdi. Üniversite kampüsünde öğretim üyeleri, öğrenciler tarafından barikat oluşturulan kırık camlar ve kullanılan malzemeleri inceledi. Polisin kampüste yaptığı incelemede ise 3 binden fazla molotof kokteyli ve yüzlerce aşındırıcı sıvı şişesi bulunduğunu açıkladı.
"BÜYÜK MADDİ HASAR VAR"
Üniversite rektörü Teng Jin-Guang, meydana gelen büyük maddi hasara rağmen bir sonraki dönemde eğitimin zamanında başlayacağını belirterek "Birçok sınıf, laboratuvar ve kütüphane tahrip edildi. Buna rağmen can kaybı yaşanmadı. Krizi çözmek için insani bir yol benimsemekte ısrar ettik" ifadelerini kullandı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle aylardır şiddetli protestolar yaşanıyor. Yasa tasarısı geri çekilmesine rağmen protestocularla hükümet güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Yaklaşık 11 gün önce birçok protestocu öğrenci, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarına karşı Hong Kong Politeknik Üniversitesini ablukaya almıştı. Öğrenciler tarafından kuşatılan Hong Kong Politeknik Üniversitesine giren polisler öğrencilerle çatışmış, üniversiteye giren polis ekipleri ve öğrenciler arasında tansiyon yükselmişti. Kampüsten ayrılmaya çalışan öğrencilere ise polis tarafından müdahale edilmişti. Öğrencilerin barikatları ateşe vermesiyle ise kampüsün bazı bölgelerinde yangın çıkmıştı.
(İHA)

Hong Kong, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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