Haberler » Güncel » Hong Kong'da polisten biber gazıyla müdahale - Haber

Hong Kong'da polisten biber gazıyla müdahale

Hong Kong'da binlerce kişi, 'talepleri hatırlatma' yürüyüşü düzenledi.

01.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:04Hong Kong'da polisten biber gazıyla müdahale

Hong Kong'da binlerce kişi, 'talepleri hatırlatma' yürüyüşü düzenledi. Hong Kong'un merkezine yapılan yürüyüşe polis biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong'da protestolar sürüyor. Tsim Sha Tsui bölgesinden Hong Kong'un merkezine yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Yürüyüşün amacının yöneticilere 'talepleri hatırlatmak' olduğu belirtildi. Stratejik sokakları kapatan polisler, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

EYLEMCİLERİN TALEPLERİ NELER?

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuştu. Haziran ayında başlayan protestolardan aylar sonra 4 Eylül'de, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam, tasarının geri çekildiğini söylemişti. Protestoları organize eden grupların sözcüleri, eylemlerinin yasa tasarısını protesto etmeyi geçtiğini, tasarıyı geri çekmenin ise artık çok geç olduğunu savunmuştu.

Hong Konglu eylemciler, gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilere af çıkarılmasını, polis şiddetine karşı komisyon kurulmasını ve şiddet uygulayan polislerin cezalandırılmasını talep ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Eylemcilerin yürüyüşleri

-Toplanan kalabalık

-Eylemcilerin barikat kurması



Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:09 Sakarya kızları ölen anneden, eski eşe 'vekalet' tepkisi
16:06 Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı (2)
16:02 Dağtekin, Adıyaman'ın il oluş yıl dönümünü kutladı
16:06 Gaziantep kolunda serumla kitap fuarına geldi
16:06 İçişleri bakanı süleyman soylu gaziosmanpaşa'da delege seçiminde oy kullandı
1.12.2019 16:09:42