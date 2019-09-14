Hong kong'da protestocular ile çin yanlıları birbirine girdi

Hong Kong'da bir grup Çin yanlısı ile protestocular arasında alışveriş merkezi önünde kavga çıktı. Olay yerine hemen polis gelirken, kavga edenler gözaltına alındı.

Hong Kong'da Çin yanlısı grup, Çin bayrakları ile marşlar eşliğinde yürüyüş düzenledi. Ünlü alışveriş merkezi Amoy Plaza önünde çıkan olayda, protestocular ile Çin yanlıları arasında kavga çıktı. Amatör kameraların kaydettiği görüntülerde, Çin yanlısı grup ellerindeki bayraklarla protestoculara saldırdı. Protestoculardan birinin ise, Çin bayrağı taşıyan bir kişiyi çelme takarak yere düşürdüğü ve yerde tekmelediği görüldü. Yerel medya, polisin hemen olay yerine intikal ettiğini ve birkaç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hong Kong'da protestolar 15'inci haftasında da devam ediyor. Protestocular, suçlu iade tasarısının iptaline rağmen protestolarını sonlandırmadı. Protestocular, bugüne kadar gözaltına alınan yaklaşık bin 300 kişinin serbest bırakılmasını ve polisin hesap vermesini istiyor. Şimdiye kadar Çin yanlısı gruplarla herhangi bir şiddet eylemi yaşanmamıştı. Bugün çıkan olaylardan sonra alışveriş merkezinin kepenklerinin kapatıldığı görüldü.

Kaynak: DHA