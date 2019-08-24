Hong Kong'da protestocular tekrar yollarda

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarını protesto eden binlerce gösterici yolları doldurdu.

Hong Kong'da 3 aydır suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı süren protestolar bugün de kentin birçok yerinde devam ediyor.

Bölgedeki Kwun Tong semtinde bulunan Tsun Yip Caddesi'nde yerel saatle 13.30'da başlayan gösterilere katılan binlerce kişi "Bağımsız Hong Kong, Demokrasi şimdi." sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

Kentteki birçok yolun kapandığı ve metro istasyonlarının iptal ettiği gösteride polis ekipleri protestocuların önceden belirlenen güzergahın dışına çıkmaması için hazır bulundu.

Güvenlik güçlerine "gangster polis" diye tepki gösteren protestocular, plastik bariyer, bambu ağaçları ve çöp kutularıyla polise karşı barikat kurdu.

Protestocular, hükümetin suçluların iadesi tasarısının tamamen iptal edilmesini de içeren 5 talebe karşılık vermesi çağrısında bulundu.

Protestoların yerel saatle 19.00'da sona ermesi planlanıyor.

Gaz maskesi, işçi veya sporcu kaskları, tıbbi maskeler, dizlik gibi ekipmanları bulunan göstericilerin bazılarının ise tanınmamak için yüzlerini tamamen kapattığı görülüyor.

Bölgede geçmiş protestolarda açılan ABD ve İngiltere bayrakları 12. haftasında protestolarda da sahneye çıktı.

Aylardır süren protestolar halk arasında da gerginliği artırmış durumda. Kentte hafta içi hükümet karşıtı üç protestocu bıçaklanmıştı.

Göstericiler bu olaya ilişkin polis ve hükümetin bu tür olaylara göz yumduğunu savunarak bu tür olayların kasıtlı şekilde meydana gelmesine izin verdiğini ileri sürüyor.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.?

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA