01.07.2019 19:01
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Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine karşı çıkan eylemcilerin yaklaşık 3 haftadır süren gösterileri bugün şiddetlendi. Sabah saatlerinde Yasama Meclisini kuşatan eylemciler, Meclise saatler sonra zorla giriş yaptı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını bastığı bildirildi.

DUVARLARA SPREY BOYALARLA YAZILAR YAZDILAR

Hong Kong'daki protestocular, kuşattıkları Yasama Meclisinin içine zorla girdi. Meclis binasının lobisini dolduran yüzlerce gösterici üst katlara yönelirken bir yandan da duvarlara sprey boyalarla yazılar yazdı. Eylemciler, Meclis içerisindeki bekleyişini sürdürüyor.

Daha erken saatlerde, astığı afişlerle cam duvarları aşan göstericilere karşı güç kullanacağını söyleyen polis, içerideki metal kapıyı aşan herkesin tutuklanacağı uyarısında bulunmuştu. Buna karşın polis, baretler, karton kalkanlar ve şemsiyeler ile kendilerini koruyan göstericilerin üstüne gitmemeye karar verip geri çekilirken, eylemcilere biber gazı ve cop ile müdahalede bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Hong Kong'un İngiliz idaresinden Çin yönetimine girişinin bugün yıl dönümünde demokrasi yanlısı göstericiler sokaklara indi. Üç haftadır devam eden gösteriler Hong Kong'daki suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına tepki olarak başlamıştı. Hong Kong yönetimi, yasa tasarısını kalıcı olarak askıya alsa da göstericiler Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam'ın istifasını istiyor.

Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti
Çin Halk Cumhuriyeti , Hong Kong , Polis , Dünya , Güncel

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