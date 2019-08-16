Hong Kong'da protestolar: Çin'i protesto eden eylemciler ATM ve bankalardan paralarını çekiyor

Hong Kong'ta Çin'e tepki gösteren eylemciler ATM'ler ve bankalardaki bütün paralarını çekip Amerikan Doları'na çevirerek Çin yönetimini ve Hong Kong lideri Carrie Lam'ı protesto etmeye başladı. Ancak Çin medyasına göre bankalar, artan nakit talebini karşılamakta zorluk çekmeyeceklerini söylüyor.

Eylemciler, hem kendi varlıklarını korumak hem de yarı-özerk adanın bir nakit para kaynağından fazlası olduğunu göstermek amacıyla, bankalar ve ATM'lerden mümkün olduğunca çok para çekip, Amerikan doları almayı planlıyor.

Sosyal medya platformu Reddit'in Hong Kong versiyonu olan LIHKG'teki paylaşımlarda, bankalardan çekilen nakit paraları ve artık nakit kalmadığını gösteren ATM'leri gösteren fotoğraflar görüldü.

Business Insider internet sitesine konuşan bu protesto yönteminin mucidi öğrenci dün itibarıyla 70 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 9 milyon ABD doları) para çekildiğini söyledi ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Söz konusu öğrenci ayrca "Bu işe yarayabilir, çünkü Carrie Lam ve Çin Halk Cumhuriyeti ekonomiye çok önem veriyor" dedi.

LIHKG'deki bir paylaşımda da, Hong Kong Doları'nın Amerikan Doları'na çıpalanması politikasına bir yıl içinde son verileceği ve Çin, Hong Kong'u askeri müdahaleyle tehdit ederken, dış yatırımların Hong Kong dışına kaçacağı vurgulandı.

Paylaşımda "Kendinizi korumak istiyorsanız, öncelikle varlıklarınızı Amerikan Dolarına ya da başka bir güvenilir para birimine çevirin" denildi.

Çin'de yayımlanan, South China Morning Post gazetesine göreyse, para çekme çağrılarının ardından Hong Kong bankaları, ellerinde artan talebi karşılamaya yetecek nakit bulunduğunu açıkladı.

Protestolar nasıl başladı?

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Her ne kadar yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla" gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hakimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

Göstericiler ise tartışmalı tasarının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.

Protestocular son gelişmeler sonrası ise polisin göstericilere yönelik tutumuyla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma açılmasını ve gözaltındaki tüm göstericilerin serbest bırakılmalarını talep ediyor.