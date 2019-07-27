Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Hong Kong'da binlerce kişi, Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto etmek ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto etmek için yine sokağa çıktı.

Hong Kong'ta geçtiğimiz ay başlayan ve Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto eylemleri devam ediyor.

Daha önce yetkililer tarafından izin verilmeyeceği açıklanan bugünkü gösteride, yine binlerce Hong Kong'lu bir araya geldi. Polisin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi kullandığı görüldü.

Olaylar hakkında açıklama yapan polis, protestocuların direklere ve yoldaki korkuluklara zarar verdiğini duyurdu. Yarım saat içinde müdahaleye başlayacağını açıklayan polis, protestocuların metroya doğru yönelmesini istedi. Protestocuların, başlayacak polis müdahalesine karşı barikatlar kurduğu bildirildi.