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Hong Kong'da protestolar yılın ilk günü tekrar başladı

? Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protestolar yeni yılın ilk günü tekrar başladı.

01.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:14 Hong Kong'da protestolar yılın ilk günü tekrar başladı
? Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protestolar yeni yılın ilk günü tekrar başladı. Binlerce kişi sokaklara çıkarak protestolara devam etti.Hong Kong'da demokrasi yanlısı hükümet karşıtı eylemciler tarafından 7 ay boyunca sürdürülen protestolar, yılın ilk günü de devam etti. Protestolar devam ederken ilk defa polis eylemcilere müdahalede bulunmadı, ilerleyen saatlerde bankalara zarar veren ve yollara barikat kuran eylemcilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu.


- Çin

Hong Kong, Hükümet, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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